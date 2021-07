Rooney i nytt blåsväder - skadade egen spelare

Wayne Rooney har ett förflutet som spelare i klubbar som Manchester United och Everton. Just nu är den tidigare stjärnforwarden tränare för Derby County och de senaste dagarna har 35-åringen varit i blåsväder.

Under måndagen kallades polis in efter att en bild på Rooney och en kvinna läckt på sociala medier och under tisdagen skriver Telegraph om att Rooney skadat en av sina egna spelare i Derby.

Rooney ska ha medverkat på en träning och satt in en tackling på Jason Knight, som skadade foten. Mittfältaren väntas nu bli borta i upp till tre månader.