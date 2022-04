Rooney: Pogba och Ronaldo bör lämna United i sommar

Manchester United bör gå vidare från Cristiano Ronaldo och Paul Pogba, men Jesse Lingard bör få stanna. Det säger klubbikonen Wayne Rooney i Sky Sports studio under måndagskvällen.

- Det är förmodligen bättre för honom att gå vidare. Jag tror att om Paul är ärlig mot sig själv har han inte haft den påverkan som han ville ha sedan han återvände till Manchester United. Jag ser honom spela för Frankrike och det är en helt annan spelare. Det har inte fungerat för honom i United, säger Rooney om Pogba.

Om sin förre lagkamrat Ronaldo säger Rooney följande:

- Jag måste säga nej (på frågan om det fungerat för Ronaldo i United). Han gjorde viktiga mål i Champions League i höstas, ett hattrick mot Tottenham, men om du tittar på framtiden i klubben måste du gå för yngre, hungriga spelare för att lyfta Manchester United de nästa två-tre åren.

Vilka spelare bör då vara kvar till nästa säsong för den nye managern att bygga laget kring? Rooney pekar ut fyra brittiska spelare.

- (Jadon) Sancho och Marcus (Rashford) kommer vara bättre nästa år. Jag tycker att Jesse Lingard ska spela för dem, eftersom han tillför energi och kvalitet. Scott McTominay har spelat bra, säger Rooney, som också försvarar den stundtals kritiserade Harry Maguire.

