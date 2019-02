Rossi tränar med United - på jakt efter ny klubb: "Väntar på en möjlighet"

Tidigare italienske landslagsanfallaren Giuseppe Rossi, 32, var möjligen som bäst under säsongen 2010/2011 i Spanien. Rossi gjorde totalt 31 mål och elva assist under säsongen för Villarreal och var därefter aktuell för en flytt till Barcelona, men ådrog sig senare en allvarlig skada och tappade fart i karriären. Anfallaren har sedan dess glimtat till som under en säsong i Fiorentina, men samtidigt haft återkommande skadeproblem.

I fjol testade Rossi positivt i en dopingkontroll efter en match i Serie A, vilket ledde till en lång process och sedan förra sommaren är han klubblös. I oktober i fjol blev han däremot friad från misstankarna om doping och sedan en tid tillbaka tränar han med sin förra klubb Manchester United. Nu är han åter ute efter en ny klubbadress.

- De har varit tuffa (skadorna) och de jag har fått är de värsta du kan få som fotbollsspelare, men jag älskar ändå fotbollen. Jag har gått igenom en hel del och jag har offrat mycket för att ta mig till den här nivån. Jag har aldrig viljat kasta in handduken. Jag tycker fortfarande att jag kan bidra med mycket i fotboll. Det är det jag kämpar för varje dag, att få komma tillbaka till den högsta nivån och njuta av min fotboll igen, säger Rossi till spanska tidningen AS.

- Jag är i fysiskt bra form. Jag har tränat hårt med klubbar som är under tävlingssäsong. Nu tränar jag med United på den högsta nivån. Jag känner mig i form och jag väntar på en möjlighet att hitta ett lag och få känna mig som en fotbollsspelare igen, fortsätter han.

När han får en fråga om vilken liga han tror passar honom bäst, så är han tydlig med att det är La Liga, även om han kan tänka sig att spela i andra ligor också.

- Jag tror definitivt, utifrån min spelstil, att jag skulle göra det bäst i La Liga. Jag har spelat i Serie A och i Premier League, men det viktigaste är att var lycklig och ha entusiasm för att gå och träna varje dag. Det kan jag finna i alla ligor, säger han.

Rossi tillhörde senast Genoa mellan december 2017 och sommaren 2018. Dessförinnan har han även tillhört Fiorentina, Celta Vigo, Levante, Villareal, Manchester United, Parma och Newcastle i karriären.