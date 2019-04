Salah avslöjar: Virgil van Dijk årets spelare i Premier League

Liverpool-försvararen Virgil van Dijk var en av sex nominerade spelarna till PFA:s pris till årets spelare, som röstas fram av spelarna själva. Förutom holländaren var även hans lagkamrat Sadio Mané, Chelseas Eden Hazard och Manchester City-trion Sergio Agüero, Bernardo Silva och Raheem Sterling.

Nu är det klart vem som tilldelas den hedersamma utmärkelsen, avslöjar Liverpools Mohamed Salah. Spelarna har röstat fram Virgil van Dijk till årets spelare i Premier League. Detta skriver Salah på sitt Twitterkonto.

Van Dijk har den här säsongen gjort 36 framträdanden för Liverpool i Premier League. På de matcherna har han noterats för två mål och två assist.

