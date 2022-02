Salah gjorde sitt 150:e Liverpool-mål - framspelad av Alisson

På lördagseftermiddagen tog Liverpool emot bottenlaget Norwich på Anfield. Då valde tränaren Jürgen Klopp att starta med Sadio Mané, Mohamed Salah och nyförvärvet Luis Diaz tillsammans i forwardstrion.

Trots den offensiva kraften blev hemmalaget mållöst första 45, och i början av andra halvlek var det i stället Norwich som tog ledningen. Milot Rashica fick bollen utanför straffområdet och avlossade ett skott som styrde på Joel Matip in i mål.

Gästernas ledning skulle dock inte stå sig särskilt länge, för med knappa halvtimmen kvar vände Liverpool matchen på tre minuter. Sadio Mané fick bollen fri i straffområdet och cykelsparkade in kvitteringen.

Bara minuter senare blev Mohamed Salah assisterade av målvakten Alisson varpå Liverpool-yttern tog emot, vände bort en Norwich-försvarare och kunde rulla in 2-1.

- Den bollen från Alisson var otrolig - den slog ut tio Norwich-spelare! Salah tog emot den med ro. Han ryckte åt ena hållet sen ryckte han åt andra hållet och rullade in bollen i nät, säger Jonathan Woodgate till BBC.

Målet innebär att Salah nu är tionde spelaren i Liverpools historia som har nått 150 mål för klubben. Egyptiern är dessutom den spelare som har uppnått milstolpen näst snabbast (233 matcher) efter Roger Hunt (226), enligt statistisktjänsten OptaJoe.

I slutminuterna fastställde Luis Diaz slutresultatet till 3-1 med sitt första mål i Liverpool-tröjan.

- Diaz har varit bästa spelaren på planen, säger Sky Sports-experten Tim Sherwood.

Segern innebär att Liverpool nu är sex poäng bakom serieledaren Manchester City, som möter Tottenham senare i kväll, i Premier League-tabellen.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Gomez, Matip, Van Dijk, Tsimikas - Oxlade-Chamberlain, Henderson, Keita - Salah, Mané, Diaz.

Norwich: Gunn - Aarons, Hanley, Gibson, Williams - Glimour, Normann, McLean - Sargent, Pukki, Rashica.

150 - @MoSalah is the 10th player to score 150 goals in all competitions for @LFC, and the second-quickest to reach this total for the club (233 apps) after Roger Hunt (226 apps). Statue. pic.twitter.com/nFo0ZRcAAm