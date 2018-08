Salah hjälte för Liverpool - kan visa upp sanslösa siffror

Liverpool tog på lördagen sin tredje raka seger i ligaspelet då man avfärdade Brighton på hemmaplan. Slutresultatet skrevs till 1-0 och nu leder laget Premier League, efter att Manchester City tidigare under dagen tappat poäng mot Wolverhampton.

Matchvinnare, som så många gånger förr på Anfield Road, blev egyptiern Mohamed Salah. Salahs mål tillkom efter att hemmalaget slarvat rejält under ett uppspel. James Milner vann bollen och Roberto Firmino hittade sedan fram till Salah som med ett läckert placerat vänsteravslut rullade han in matchens enda mål.

Att bli hjälte på hemmaplan är dock inget som Salah är speciellt ovan vid. Faktum är att han nu, enligt statistiktjänsten Opta, gjort 29 mål på lika många matcher på Anfield Road (alla tävlingsmatcher inräknade).

Förra säsongen gjorde Salah 32 ligamål på 36 matcher. Senaste säsongen Liverpool inledde med tre raka segrar i ligan var 2013.

29 - Mohamed Salah has scored 29 goals in 29 appearances for Liverpool at Anfield in all competitions. King. pic.twitter.com/FTrNTRchXZ