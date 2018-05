Salah prisas på nytt - årets spelare i Premier League

Spelarna valde Mohamed Salah, journalisterna valde Mohamed Salah. Nu väljer även Premier League Mohamed Salah när det kommer till årets spelare i ligan.

- Jag är väldigt glad och väldigt stolt över att vinna det, säger Salah till ligans hemsida.

- De sa att jag inte hade framgång här första gången (i Chelsea), så det var hela tiden i mitt huvud att nå framgång här i Premier League.

Liverpools succévärvning har haft en otrolig säsong och har stått för 31 fullträffar i Premier League.

