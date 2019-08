Salah tvåmålsskytt när Liverpool avfärdade Arsenal

Liverpool tog under lördagskvällen emot Arsenal hemma på Anfield. Båda lagen hade inför matchen sex poäng och därmed väntade ett tidigt toppmöte i Premier League.

Liverpool, som åter spelade med reserven Adrian från start i Alissons skadefrånvaro, fick tidigt anledning att än en gång tänka över målvaktssituationen. Adrian misslyckades med en utrusning, då han inte lyckades få iväg bollen och gav därmed Pierre-Emerick Aubayemang, från en position en bit utanför straffområdet, öppet mål, men ett läge som anfallaren brände genom att lobba utanför.

Arsenal tryckte vidare på för ett ledningsmål genom att Joe Willock sköt strax utanför mål, samtidigt som Arsenal-förvärvet Nicolas Pépé, som gjorde sin första ligastart, dribblade sig fram, men utan att lyckas i avslutsfasen. Liverpool var mer kliniskt och strax före halvtid nickade Joël Matip in bollen i mål till ledning efter 45 spelade minuter.

- Det var en tuff match mot ett djupt liggande och högkvalitativt lag. Om ett lag står med åtta spelare vid straffområdeslinjen, så är det svårt för vilket lag som helst att komma igenom. Du behöver tid för att hitta utrymme, säger Matip enligt BBC.

Fyra minuter in i andra halvlek kom även 2-0. Mohamed Salah blev dragen i tröjan av David Luiz och blev tilldelad straff. Därefter var han kylig från straffpunkten genom att sätta bollen i mål till utökad ledning. I den 58:e minuten var det dags igen. Salah mötte en djupledsboll, tog sig först förbi Luiz, sedan in mot mål och rullade in 3-0.

Arsenal reducerade i slutskedet av matchen genom Lucas Torreira, men kom aldrig nära varken en eller tre poäng. Liverpool har därmed nu full pott efter tre matcher, medan Arsenal har sex poäng efter tre matcher i Premier League.

- Det var verkligen en bra prestation. Om jag är kritisk, så är vi missnöjda med att vi släppte in ett mål, men annars är vi väldigt nöjda med helheten och tre poäng, säger Liverpool-mittfältaren Jordan Henderson enligt BBC.

Arsenal-tränaren Unai Emery är i sin tur förstås besviken över förlusten.

- Ja, vi är besvikna. Vi förlorade med 3-1, men om vi tittar på några spelare kan vi vara optimistiska. Vi behöver utveckla vårt bollinnehav och att motverka presspel, men Liverpool är det bästa laget på det. Vi måste vara realistiska, men vi kan vara närmare dem. Bortsett från resultatet hade vi ett par bra perioder, säger han enligt BBC.

Startelvor:

Liverpool: Adrián - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Henderson - Salah, Firmino, Mané.

Arsenal: Leno - Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Monreal - Xhaka, Guendouzi - Pépé, Ceballos, Willock - Aubameyang.