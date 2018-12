Sanchez dementerar uppgifter om Mourinho-vad: "Känner bara tacksamhet"

Tidigare i veckan fick José Mourinho sparken från sin post som tränare för Manchester United.

Enligt engelska tidningen The Sun slog Uniteds stjärna Alexis Sanchez och den argentinske lagkamraten Marcos Rojo vad om 20 000 pund, drygt 230 000 kronor, att Mourinho skulle få sparken. Sanchez vann vadet och uppges därefter ha krävt pengar av Rojo via appen WhatsApp, uppger tidningen.

"Jag sa det till dig. Tålamod är allt som krävs. Rojo, du är skyldig mig 20k pund", ska Sanchez ha skrivit till argentinaren enligt tidningen.

Nu dementerar Sanchez kraftigt att han skulle ha slagit vad med Rojo om att Mourinho skulle få sparken.

"Det här är FALSKT!!! José gav mig chansen att spela för världens bästa lag och jag känner bara tacksamhet gentemot honom. Vi är ett helt enat (United) lag. Vi är MANCHESTER UNITED. Respekt. Jag kan inte vänta på att få hjälpa laget! Lycka till i morgon, familjen!", skriver Sanchez på Twitter med en skärmdump på The Suns löp.

Sanchez är just nu skadad och har inte spelat för United sedan hemmamötet med Crystal Palace i slutet av november.

Efter att Moruinho lämnat United har Ole Gunnar Solskjær tagit över tillfälligt som tränare.

Uniteds nästa match spelas i morgon borta mot Cardiff.

This is FALSE!!!. José gave me the chance to play for the best team in the world and I only have gratitude for him. We are a truly United team. We are MANCHESTER UNITED. Respect. I can't wait to help the team !. Good luck tomorrow family! pic.twitter.com/9uhXqd5iEU