Sancho försvarar ten Hags strafflöpning: "Vi behövde vakna"

Det var efter Manchester Uniteds 4-0-kollaps mot Brentford som chefstränare Erik ten Hag beslutade sig för at straffa sina spelare. ESPN rapporterade att United-tränaren ställde in en ledig dag och tvingade spelarna att springa 13,8 kilometer, vilket motsvarande skillnaden mellan Brentford- och United-spelarna i antalet löpmeter under matchen.

Senare hävdade Daily Mail att ten Hag själv hade deltagit i löpningen, vilket fick positiv effekt på spelartruppen. Jadon Sancho menar att straffet var en välbehövlig väckarklocka.

- Vi behövde göra det. Vi borde inte ha förlorat på det sättet. Alla tog det som ett extra löppass och fysisk träning, och efter det gick vi bara vidare, säger Sancho enligt Daily Mirror.

- Vi kände att vi behövde vakna upp efter Brentford-matchen och nu har vi tre raka segrar, så vi behöver hålla det uppe och ta fler segrar.

På söndagseftermiddagen ställs Manchester United mot Arsenal på Old Trafford. Jadon Sancho är medveten om att det kommer krävas mycket för att segersviten ska rulla vidare.

- Arsenal har vunnit fem av fem matcher, så vi vet att det kommer bli en tuff match, säger han.

Jadon Sancho har noterats för två mål i Premier League så här långt.