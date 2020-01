Sané på väg tillbaka för City: "Borde inte dröja länge till"

Det var i Community shield-mötet med Liverpool i augusti som Leroy Sané skadade knät så pass illa att han ännu inte gjort en enda match sedan dess.

Manchester Citys tränare Pep Guardiola berättar nu att Sané närmar sig en återkomst.

- Han kommer närmare för att träna med oss. Jag pratade med honom för två dagar sedan och han tränar med bollen och känner att han hanterar det bra. Hans knä ser bra ut, så det borde inte dröja så länge till - kanske några veckor, säger Guardiola enligt Citys twitterkonto.

Samtidigt har Sané starkt ryktats bort från City den senaste tiden, med Bayern München som trolig nästa destination.

PEP 💬 I think @LeroySane19 is closer to training with us.



I spoke to him two days ago and he is training with the ball and feels he handled it well.



His knee looks good, so not too much time - maybe a few weeks. pic.twitter.com/phcW5Gguq5