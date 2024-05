Sarr-markering (?) - efter Pochettino-avskedet

Chelsea meddelade under tisdagskvällen att tränaren Mauricio Pochettino lämnat - trots en stark avslutning på säsongen i Premier League. En spelare som verkar vara glad över ett tränarskifte är Malang Sarr, 25, som har varit i frysboxen under den här säsongen.

Den engelska tidningen Daily Mail uppmärksammar att Sarr "gillat" Chelseas inlägg på Instagram om Pochettinos avsked.

Sarr anslöt från Nice under 2020, och har sedan dess varit på lån hos både Porto och Monaco. Under den här säsongen har han varit helt utanför Chelseas trupp, då han inte spelat en enda match och uppges tränat på egen hand. Enligt The Athletic har spelaren i dagsläget inte ens eget ett skåp i lagets omklädningsrum på klubbens träningsanläggning.

Sarr har genom åren gjort 21 matcher med Chelsea och har avtal till 2025.

Stjärnan Cole Palmer tackar i sin tur Pochettino för deras gemensamma tid i Chelsea.

"Tack för allt du har gjort för mig, och för att du har gjort mina drömmar sanna. Allt det bästa", skriver han på Instagram.

Marc Cucurella på Instagram:

"Tack för allt, mister. Lycka till i framtiden".

Chelsea slutade på sjätte plats i Premier League.