Sarri: "Om två säsonger kan vi utmana om titeln"

Chelsea fajtas i vår om en Champions League-plats. Maurizio Sarri anser att laget behöver tid för att slåss om ligatiteln. - Jag är säker på att vi, om två säsonger, har möjlighet att vara nära dem (Manchester City och Liverpool), säger han enligt The Guardian.

Chelsea tar i kväll emot Manchester United på Stamford Bridge i en viktig match om att knipa en Champions League-plats i Premier League. Maurizio Sarris manskap är sedan tidigare långt efter Manchester City och Liverpool, som gör upp om ligatiteln, vilket italienaren heller inte är helt förvånad över.

Sarri menar att han behöver ytterligare två säsonger för att Chelsea ska ha möjlighet att tampas om ligatiteln i Premier League.

- Jag är säker på att vi, om två säsonger, har möjlighet att vara nära dem (Manchester City och Liverpool). Jag är inte säker, men vi har möjlighet att vara bättre än dem, säger han enligt engelska tidningen The Guardian.

Sarri drar vidare en jämförelse med när han var tränare i Napoli och tampades med Juventus om ligatiteln i Serie A.

- När jag kom till Napoli, så hade Napoli slutat 24 poäng efter Juventus. Under första säsongen slutade vi nio poäng bakom Juventus. Under andra säsongen var det fem poäng och under tredje fyra poäng. För oss var det omöjligt att minska hela gapet, men vi var nära att ta det, säger han.

Chelsea är just nu placerat på fjärdeplats i Premier League. Laget har en match mindre spelad och är tre poäng bakom trean Tottenham, men har även en poäng ner till femman Arsenal och tre poäng ner till sexan Manchester United i ligatabellen.