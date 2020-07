SÄSONGSAVSLUTNING: Tio spaningar inför avgörandet i Premier League

Mycket står på spel när Premier League går in i säsongens sista omgång. Fotbollskanalens Joel Åberg bjuder på sina spaningar.

KDB har siktat in sig på Henrys rekord

Manchester City har varvat storsegrar med tafatta, energilösa insatser sedan omstarten för en dryg månad sedan. Att man inte alltid kunnat nå hundraprocentigt fokus är fullt naturligt i och med ligasituationen. Känslan har snarare varit att man vid sidan av juridiska tvister i Schweiz försäsongsspelat inför avgörandet i Champions League.

Flera storsegrar på kort tid visar att man ändå fortfarande besitter en hög, hög höjd.

Men det finns en spelare som fortsatt trumma på i samma höga tempo: Kevin De Bruyne.

Sedan flytten till Manchester har mittfältaren varit ligans mest pålitliga målframspelare. Trots det har 29-åringen aldrig nått upp i Thierry Henrys rekord från 2002/03 om 20 assist.

Men en match kvar av säsongen har belgaren tangerat sitt egna personbästa, 19 assist. Till helgen väntar ett ihåligt Norwich. De Bruyne har positionerat sig i ett förträffligt läge att tangera och gå om Henry. Det blir inte bättre än så här.

Fyndläge: Storklubbarna följer nedflyttningsstriden

Norwich har redan spelat bort sig. Mer ovisst är det runt strecket, där Aston Villa (34p), Watford (34p) och Bournemouth (31p) gör upp in i den sista omgången.

Villa ställs mot West Ham, Watford mot Arsenal, och Bournemouth mot Everton.

Utöver allt det som en degradering innebär för en klubb, en stad och alla runt omkring, resulterar det ofta i att truppen bantas för att klara av en ekonomiskt mer pressad verklighet. Men det är nog inte bara dessa tre lag som kommer följa den sista omgången - det kommer med största sannolikhet även topplagen göra.

Lagen i botten sitter nämligen på omfattande uppsättningar av talangfulla spelare. Norwich kommer få förfrågningar om Max Aarons, Jamal Lewis, Ben Godfrey, Emiliano Buendía, och Todd Cantwell. Aston Villa lär förlora Jack Grealish alldeles oavsett, men deras förhandlingssits kan försämras avsevärt. Även Tyrone Mings, John McGinn, och Douglas Luiz hade gjort bra ifrån sig i en bättre klubb.

Bournemouth kommer få svårt att behålla Nathan Aké, Philip Billing, Callum Wilson, Jefferson Lerma, Lewis Cook, Joshua King och David Brooks. Och vem går för Watfords Gerard Deulofeu, Will Hughes, Ismaïla Sarr, Roberto Pereyra och Abdoulaye Doucouré?

Sanslös avslutning för Man Utd, Chelsea, Leicester

Liverpool och Manchester City är klara. Där bakom gör Manchester United, Chelsea och Leicester upp om de återstående två till Champions League.

3. Man United - 63p, +28

4. Chelsea - 63p, +13

5. Leicester - 62p, +28

Manchester United och Chelsea har allt i egna händer. Men den förstnämnda ställs mot just Leicester på bortaplan. Detta medan Chelsea ställs mot sjätteplacerade Wolves. Det är en sanslöst intressant och laddad avslutningsomgång, som sannolikt även kommer få effekter på hur och vad klubbarna har råd att genomföra i det kommande transferfönstret.

Silva tackar för sig, Citys kanske allra bästa?

Visst hade Manchester City stått för ett par anmärkningsvärda fönster redan då, men man var vid tillfället långt ifrån den framgångsrika klubb man idag är. David Silva, då en av Europas mest intressanta mittfältare, tog alltså ett relativt vågat beslut när han flyttade till Manchester för tio år sedan.

Experterna var många som också var frågande till Citys beslut att värva en spelare som man menade inte alls hade fysiken att klara av tempot i PL.

Tio år har gått sedan rubrikerna målades i blodrött, men Silva är alltjämt kvar. Efter säsongen tackar han för sig. Totalt har det blivit 106 assist och 60 mål på drygt 300 matcher i PL. Men det är kanske inte poängskörden utan snarare inställningen, hans smarta löpningar och väl avvägda passningar som gjort att han är uppskattad i samtliga läger.

Till helgen tackar vi av en av Premier Leagues allra största under 2010-talet.

Talanger på tillväxt

Årets Premier League har kryllat av unga talanger som etablerat sig på kort tid. Men få klarar av omställningen till seniorfotboll lika friktionsfritt som Mason Greenwood och Bukayo Saka, mer vanligt är att man får visa upp sig och acklimatisera sig i U23-ligan PL2.

Bland spelarna som nominerats till ligans bästa denna säsong finns flera som vi kommer att få se mer av i framtiden, kanske redan till hösten.

Liam Cullen, 21, Swansea. 17 mål för U23, en kontraktsförlängning och kom med i målprotokollet i ligaavslutningen i Championship.

Billy Gilmour, 19, Chelsea. Har stått för en imponerande säsong med U23-laget, har även presterat när han fått chansen i A-laget.

Jahmal Hector-Ingram, 21, Derby. Succé efter flytten från West Ham. 10 mål på 17 matcher med U23.

Curtis Jones, 19, Liverpool. 14 poäng på 14 matcher med U23, har sedan dess tränat med A-laget. Färskt femårskontrakt, ett drömmål mot Everton.

Nathan Holland, 22, West Ham. En av U23:s bästa spelare i år. Måste få mer speltid med A-laget om det inte ska bli en flytt för Holland.

Rayhaan Tulloch, 19, West Brom. Nio mål och fyra assist i PL2, men har också funnits med och gjort bra ifrån sig med A-laget i det inhemska cupspelet.

Äntligen, Vardy!

Om det är något jag tror mig komma ihåg från Leicesters titelvinnande säsong, då är det nog Jamie Vardy explosionsartade utveckling och att han sprang hem skytteligavinsten. Vardy inledde ju ruskigt starkt och blev ju historisk när han passerade Ruud van Nistelrooy i antalet mål i matcher på raken. Han hann även med att utses till PFA:s “Årets spelare”.

Men så var inte fallet.

Man, åtminstone jag, glömmer bort att Harry Kane avslutade starkt och passerade Vardy under våravslutningen. Sedan dess har Vardy blivit mindre explosiv och tappat vad som en gång var hans främsta spets. Men sättet som Vardy anpassat sig efter förutsättningarna har varit imponerande. Han är inte längre alltid den som går i djupled eller försöker sig på huvudlösa pressförsök, istället är han den som dirigerar och styr lagkamraterna. Denna säsong har han snarare bättrat på tajmingen i löpningarna in i boxen och avslutsmomentet.

Med en match kvar av säsongen står Vardy på 23 fullträffar, två respektive tre mål före Danny Ings och Pierre-Emerick Aubameyang. Mycket kan fortfarande hända, men det mesta talar för att Vardy äntligen får lägga beslag på sin skytteligatitel. Hatten av.

Skadeläget runt CL och nedflyttningsstrecket

På fredagseftermiddagen fick tränarna frågor om hur deras trupper såg ut inför den avslutande omgången. Mest intressant var att bevaka de lag som fortfarande har mycket att spela om på den avslutande dagen.

Chelsea: Billy Gilmour och Marco van Ginkel är borta. Ross Barkley återhämtat sig från sjukdom. Lampard meddelade att N’Golo Kanté ska testas men är fortsatt osäker.

Man United: Phil Jones och Axel Tuanzebe missar matchen. Luke Shaw och Eric Bailly är desto mer osäkra, men kommer att testas. Leicester: Tufft för Rodgers. James Maddison, Ricardo Pereira, Ben Chilwell, Christian Fuchs och Daniel Amartey är definitivt borta. Caglar Söyüncü är avstängd. Marc Albrighton ska testas.

Aston Villa: Björn Engels, Ahmed El Mohamady, Wesley, och Tom Heaton missar matchen. Neil Taylor kan vara tillbaka.

Watford: Isaac Success, Daryl Janmaat, och nyttige Gerard Deulofeu blir borta. Tränaren sa att Etienne Capoue närmar sig men alltjämt är tveksam.

Bournemouth: Adam Smith är tillbaka. Däremot är Nathan Aké osäker. Charlie Daniels, Chris Mepham, och Simon Francis är otillgängliga.

Skillnad på bäst och MVP? Henderson.

Reaktionerna lät inte vänta på sig efter att Jordan Henderson presenterades som FWA:s “Årets spelare”, en pris som journalisterna i England röstat fram. Medan vissa poängterade att Henderson minsann varit kapten i det lag som vann ligatiteln överlägset, menade andra att han inte ens hade varit det egna lagets bästa spelare.

Visst var det ett någorlunda kontroversiellt val, då Kevin De Bruyne samtidigt haft en otroligt imponerande säsong i Manchester City. Det många verkar glömma bort är att kriterierna för dessa priser är aningen luddiga: då vissa lägger sin röst på spelaren som enskilt varit den bästa spelaren, andra till den som betytt mest för sitt lag.

2010/11 slutade West Ham på 20:e plats. Trots det röstades Scott Parker fram till “Årets spelare”. Förra året röstade spelarna fram Virgil van Dijk till årets spelare, medan journalisterna valde Raheem Sterling, ligavinnande Citys tveklöst bästa spelare.

Vad detta säger är att den bästa spelaren inte alltid måste vara den viktigaste spelaren. Även att alla känner olika, att vissa värderar ett visst attribut högre än något annat. Jag tror exempelvis att Liverpool hade blivit ett betydligt sämre lag över en lång säsong utan Henderson än vad City hade blivit utan De Bruyne. Det visade man under fjolåret. Däremot tror jag att de flesta andra lag hade blivit bättre med De Bruyne i laget än med Henderson.

Att kritisera enskilda personer för deras åsikter och hur de röstat i denna fråga är bara löjligt. Med undantag för det självklara att Aaron Wan-Bissaka inte varit “Årets spelare” i PL - han fick faktiskt en röst - är det en utmärkelse som både Henderson och De Bruyne förtjänar. Beroende på hur man ser det, såklart.

Arsenal behöver ingen Extreme Home Makeover

Om inte Gonzalo Higuain så Yann M’Vila eller Nuri Sahin. Egentligen ända sedan Ivan Gazidis menade att klubbens ekonomiska sits hade förbättrats efter Emirates-bygget, har Arsenal-fansen ropat sig hesa efter nyförvärv. En till två värvningar bort, har det hetat.

Något annat var det under Unai Emerys sista dagar i klubben, då bilden av klubben var att man behövde börja om helt.

Men en tränares stora uppgift är att få ut så mycket som möjligt av materialet på plats. Det lyckades inte Emery med. Sedan Mikel Arteta kom in har han följt två linjer villkorslöst. Det första att alla spelare, oavsett tidigare situation, skulle få en chans - men även att inställning och prestation trumfade gamla meriter och hierarkisk positionering.

Nu blev det visserligen förlust senast, men de två vinsterna mot Liverpool och Manchester City visade att Arsenal och Arteta har något på gång. Att många av spelarna fungerar när det finns en plan och när man inte utsätts för onödigt känsliga situationer.

Arsenal har långt kvar innan man kan utmana de allra bästa, men visst finns det en kärna man kan bygga runt. Bernd Leno är är skicklig. Hector Bellerin har börjat komma igång efter knäskadan. Stora förhoppningar finns på William Saliba, och en spelare som Kieran Tierney imponerar. Lagets kanske bästa spelare under våren har varit Granit Xhaka. Nico Pépé går in i sin andra säsong, och bakom Laca/Auba finns flera unga spännande spelare.

Kan Leicester vara nöjda med säsongen?

På förhand hade Brendan Rodgers och hans Leicester med all sannolikhet tagit en femteplats, med chans på Champions League inför den sista omgången. Men hur resonerar man i dagsläget, när man nu tappat vad som en gång var 16 poängs marginal?

Allt gick som tåget under hösten. Leicester spelade en sprakande fotboll, Rodgers ryktades till några av ligans största lag, Vardy hade ett bättre målsnitt än under året man vann ligan. Det verkade som att man var mer färdigt än konkurrenterna och att spelarna var nöjda med att vara kvar i Leicester under lång tid framöver.

Idag är känslan aningen annorlunda.

Det tar längre tid i uppbyggnaden, kantspelare lyckas inte längre ta sig förbi sin man, och flera av höstens unga utropstecken spelar inte längre med samma självklarhet. Kanske är det så att Leicester nu spelar på den nivå man kanske ska förvänta sig? Eller är det alla skador och avstängningar som gör det svårt?

Det känns fel att klaga när man fortfarande har känning på CL och med all säkerhet kommer att spela i EL till nästa säsong. Men trots det så känns det surt, som en missad möjlighet.