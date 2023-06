Satsningen: Newcastles damlag blir proffs på heltid

Newcastles damlag håller till i den engelska tredjedivisionen.

Till kommande säsong gör man dock en historisk satsning. Klubbens damlag blir det första professionella i FA Womens National League. "Magpies" startade sitt damlag förra året.

Satsningen är tydlig. Laget ska nå högstadivisionen, Womens Super League.

Newcastle Uniteds vd om beslutet:

- Det här är ett historiskt ögonblick för vår Newcastle United-familj och för damfotbollen regionalt, nationellt och utanför. Newcastle United Women är en oerhört viktig del av vår vision för klubben, och det här är rätt steg vid rätt tidpunkt när vi strävar efter hållbar framgång. Jag skulle vilja tacka våra ägare för deras otroliga stöd och gratulera Su, Becky och alla spelare och personal för deras prestationer så här långt. Vi ser fram emot den spännande resan framåt.

Huvudtränaren, Becky Langley gläds åt beslutet.

- Detta är ett monumentalt ögonblick för Newcastle United Women och FA Women's National League.

