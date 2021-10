Scholes sågar Pogba: "Han har skapat kaos de senaste åren"

Manchester United föll under söndagen mot Liverpool med 5-0 i Premier League. United låg under med 4-0 i paus och släppte fem minuter in i andra halvlek in matchens femte mål. Tio minuter senare blev läget än värre för United, då Paul Pogba drog på sig ett rött kort och blev utvisad.

Tidigare United-mittfältaren Paul Scholes är rejält kritisk till Pogbas inhopp. Fransmannen hoppade in i halvtid, tappade boll vid 5-0-målet och blev bara kvar på planen i 15 minuter.

- Paul Pogba kom in på planen i halvtid för att försöka hjälpa laget och för att kanske få lite respekt. Han försökte stå på bollen, han försökte visa hur stark han är på mitten… Sedan gavs ett mål bort, säger Scholes enligt den engelska tidningen Daily Mail och fortsätter:

ANNONS

- Senare blev han utvisad efter en löjlig tackling. Då låg de under med 5-0 och hade en spelare färre på planen. Kommer vi se Pogba i United-tröjan igen om Ole fortsätter att vara tränare? Han har skapat kaos de senaste åren. Alla vet vilken talang han har, alla tränare tror på honom, alla har låtit honom vara den spelaren han varit, samtidigt som det har varit den här uppståndelsen. Han har inte skrivit på ett nytt kontrakt, håller nästan klubben som gisslan och nu gjorde han detta.

Pogba har i dagsläget ett utgående kontrakt med United som sträcker sig fram till nästa sommar. Pogbas agent Mino Raiola uttalade sig i december i fjol om att spelarens tid i klubben är över, men trots det är stjärnan fortfarande kvar. Pogba har även öppnat för att stanna sedan dess.

Scholes tycker i sin tur att United klarar sig bra utan mittfältaren.

ANNONS

- Han kommer förmodligen att spela igen, men jag tror inte att de kommer att sakna något om han inte gör det. Han har fått många chanser och säger hela tiden att han saknar kontinuitet. Det han gjorde i dag (läs i går) är bara brist på disciplin och respekt gentemot tränaren och lagkamraterna.

Pogba kom till United från Juventus under sommaren 2016. Han har även en bakgrund i Uniteds akademi mellan 2009 och 2011, men lämnade sedan för den italienska klubben. I höst är han noterad för sju assist på tolv framträdanden.