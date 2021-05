Sema med assist i Watford-seger

Under lördagen ställdes Watford, som redan är klart för spel i Premier League kommande säsong, hemma mot Swansea. Ken Sema har varit bofast i Watfords startelva under årets säsong och under lördagen fanns han också med i elvan.

Och i början av andra halvlek var Sema inblandad i Watfords ledningsmål. Svensken hittade fram till Andre Gray som nätade och senare i halvleken kunde också Isaac Success näta fram till 2-0 för Watford, vilket också blev slutresultatet.

Assisten mot Swansea var Semas sjätte för säsongen.