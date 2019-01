Semas succé - gjorde första målet för Watford i galen första halvlek

Ken Sema fick förra omgången mot Newcastle sitta på bänken efter fyra raka matcher från start. När nu Watford ställdes mot Bournemouth var han tillbaka i elvan och det tackade han för omgående.

I den 14:e minuten tog Watford ledningen och det var Ken Sema som låg bakom det. Svensken fick en passning i djupled och lättade in bollen mot målområdet. Där befann sig Troy Deeney som satte pannan till och nickade in 1-0. Assisten var Semas andra i Watfordtröjan. Kort därefter utökade Watford sin ledning till 2-0, då Deeney gjorde sitt andra mål i matchen.

Efter kom Bournemouth tillbaka och hemmalaget både reducerade och kvitterade. Men då sköt Ken Sema Watford upp i ledning. Svensken snappade upp bollen efter en nickskarv från Troy Deeney och svensken borrade in 3-2 intill stolproten på halvvolley. Glädjen blev dock kortvarig och Bournemouth kvitterade till 3-3 innan den första halvleken var färdigspelad.

Den andra halvleken var inte lika sprudlande som matchens första akt och mötet slutade 3-3.

Ken Sema har nu gjort två assist och ett mål för Watford på elva matcher. Laget ligger på åttondeplats i ligan.

