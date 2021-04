Sent poängtapp för Liverpool i CL-jakten

Natten mellan söndag och måndag meddelade Liverpool att de är en av tolv klubbar som ska bryta sig loss från Champions League och bilda en egen superliga framöver. Under måndagskvällen gästade Liverpool nykomlingen Leeds i Premier League - och Leeds markerade klart och tydligt vad de tyckte om superligan före avspark.

Leeds placerade ut en stor banderoll med budskapet: "Förtjäna det på planen. Fotboll är för fansen." Spelarna i Leeds hade även på sig tröjor med samma budskap under uppvärmningen.

När matchen väl drog i gång var det två jämna lag ute på planen. Efter halva första halvlek blev Leeds-anfallaren Patrick Bamford fri med Alisson men målvakten räddade. Returen gick på Ozan Kabak ut till hörna.

Med knappa halvtimmen spelad tog i stället Liverpool ledningen när Leeds målvakt Illan Meslier kom helt fel på Diogo Jotas lyftning mot Trent Alexander-Arnold, som enkelt kunde spela bollen vid sidan om Meslier till Sadio Mané.

Senegalesen kunde då bara slå in 0-1 i öppet mål. Det var Manés första ligamål sedan 28 januari och han bröt därmed en nio matcher lång torka i Premier League-spelet.

Leeds hade ett stort bollinnehav efter paus - och i mitten på andra halvlek fick hemmalaget en bra kvitteringschans. Jack Harrison kom ner mot kortlinjen och sköt ett lågt närskott som Alisson gjorde en viktig benparad på.

Med kvarten kvar kom Bamford ännu lite närmare när han prickade ribban med sitt skott i straffområdet.

Leeds kvitteringsjakt gav dock resultat efter 86 minuter när mittbacken Diego Llorente nickade in 1-1 på en hörna. Det blev även matchens sista mål.

- Du måste sätta in två bra halvlekar och vi gjorde inte det. I andra halvlek såg vi trötta ut, förmodligen tog Madrid-matchen mycket krafter från oss, säger Liverpools James Milner till Sky Sports.

- Jag kände att vi borde ha vunnit. Vi hade chanserna och jag är frustrerad. Jag är irriterad över mig själv över att inte ha gjort mål i kväll. Vi är ett fit lag och alla börjar bli trötta. Vi förlitar oss på vår fitness och det visade sig i andra halvlek, säger Leeds Patrick Bamford till Sky Sports.

Liverpool är därmed kvar som sexa med två poäng upp till fyran West Ham. Leeds ligger tia och gör en fortsatt stark säsong som nykomling.

Startelvor:

Leeds: Meslier - Ayling, Llorente, Struijk, Alioski - Phillips - Costa, Dallas, Roberts, Harrison - Bamford

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson - Milner, Wijnaldum, Thiago - Jota, Firmino, Mané

