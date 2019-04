Sergio Agüero missar mötet Cardiff: ”Inte tillgänglig”

Sergio Agüeros betydelse för Manchester City är stor. Anfallaren har under den här säsongen gjort 29 mål på 38 framträdanden. Men när toppklubben under onsdagen jagar viktiga poäng i titelstriden mot Cardiff får man klara sig utan argentinare. Han är skadad.

- Han har inte tränat de två senaste dagarna, i morgon kommer han inte att vara tillgänglig, säger Manchester City-tränaren Pep Guardiola enligt klubbens Twitter-konto.

Guardiola fortsätter:

- Kanske är han redo till lördag, men vi får se.

Manchester City ligger på andraplats i Premier League, två poäng bakom serieledaren Liverpool. City har dock en match mindre spelad än Liverpool

PEP 💬 (On Aguero) He didn’t train last two days, tomorrow he is not able.



Maybe (ready for) Saturday, but we will see in the next days.



🔵 #MCICAR #mancity