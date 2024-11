Shearers vädjan till Newcastle: Värva Gyökeres

Viktor Gyökeres har gjort succé sedan flytten till Sporting Lissabon. Efter sitt hattrick mot Manchester City i veckan står svensken noterad för 66 mål och 19 assist på 67 framträdanden i Lissabon-klubben.

En som blivit en stor beundrare av Blågults anfallsstjärna? Newcastle- och Premier League-ikonen Alan Shearer. Han vill nämligen se Newcastle värva Gyökeres som anfallskollega till Alexander Isak.

- Allt beror på hur mycket Newcastle kan spendera. Viktor Gyökeres dundrar in mål till höger och vänster i Sporting Lissabon. Manchester United har förvisso värvat Ruben Amorim, men han säger att han inte kommer att värva spelare från Sporting i januari. Du måste sikta in dig på de bästa - och Gyökeres är den bästa just nu, säger Shearer till The Athletic.

Ingen dålig hyllning till Gyökeres. Shearer är nämligen Premier Leagues främste målskytt genom tiderna och lär kunna ett och annat om anfallare.