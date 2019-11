Sheffield-spelare sågade VAR - räddade sedan en poäng mot United med VAR-mål

I lördags slaktade Sheffield Uniteds Oli McBurnie VAR. På Twitter skrev anfallaren ”skrota det”. Vad som hände dagen efter? Han var i händelsernas centrum - efter att ha gjort ett VAR-mål mot Manchester United.

Precis i slutskedet av matchen, efter att Manchester United vänt 2-0 till 3-2, forcerade Sheffield United för att försöka ta en poäng. Då fick McBurnie bollen någonstans mellan bröst och arm i straffområdet, sedan tryckte han in 3-3. Målet valde domaren Andre Marriner att granska med VAR, men efter att ha tittat på situationen i flera minuter valde han att målet skulle stå fast. Det till Sheffield Uniteds stora glädje.

Oli McBurnie själv tyckte efter matchen att det inte skulle behövts någon VAR-granskning. Han var säker på att bollen aldrig rörde hans arm.

- Jag sa till domaren att det inte rådde några tvivel. Grabbarna var rädda att bollen hade tagit på hand, men jag visste att det inte rådde några tvivel, säger han till Sky Sports enligt BBC.

Han fortsätter:

- Jag tror inte att bollen tog på min hand. Vi fick med oss det minimala av vad vi förtjänade. Det var tufft att fira och sedan vänta i fem minuter eller något i den stilen.

Na VAR is miles off it🤣 scrap the whole thing😂