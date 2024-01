Sheffield Uniteds mardrömssiffror - sämst på 26 år

Sheffield United är jumbo i Premier League och försvarsspelet har varit allt annat än bra den här säsongen.

Mötet med West Ham slutade i 2-2 och det innebär att Anel Ahmedhodzic och Co nu släppt in 51 mål på 21 matcher i ligaspelet. Bara ett lag har varit sämre under Premier League-eran, enligt statistiktjänsten Opta. Barnsley nådde 50 insläppta mål på 19 matcher säsongen 1997-1998. Däremellan har det passerat 26 år.

Matchen i sig var dramatisk.

Maxwel Cornet satte dit 1-0 för bortalaget från London efter dryga halvtimmen, men nyförvärvet Ben Brereton Díaz kvitterade precis före paus. Men med tio minuter kvar av ordinarie tid tilldelades West Ham straff och den förvaltade James Ward-Prowse på bästa sätt. Det såg ut att bli mötets sista mål. Så blev det inte.

På tillägstid blev Sheffield Uniteds Rhian Brewster utvisad efter en våldsam satsning.

- Han hoppar in från distans och det är rött kort. Man får inte göra så, sa förre irländske landslagsspelaren Clinton Morrison i BBC.

Kort därpå fick West Hams Vladimír Coufal sitt andra gula kort och i matchens absoluta slutskede tilldelades Sheffield United straff efter att målvakten Alphone Areola hamnat snett i en luftduell. Areola kunde inte spela vidare och Łukasz Fabiański fick kliva in mellan stolparna. Han kunde inte stoppa Oli McBurnie, som satte dit 2-2 från elva meter.

West Ham är sexa i Premier League medan Sheffield United alltjämt är sist.

Startelvor:

Sheffield United: Foderingham - Bogle, Ahmedhodzic, Robinson, Trusty - Souza - McAtee, Hamer, Brooks, Brereton - Osula.

West Ham: Areola - Coufal, Mavropanos Zouma, Emerson - Cornet, Soucek, Ward-Prowse, Fornals - Ings - Bowen.