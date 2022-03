Siffrorna offentliga: dyr Solskjær-nota för United

Efter 1-4-förlusten mot Watford i november fick Manchester Uniteds klubbledning nog och sparkade managern Ole Gunnar Solskjær. Nu har United offentliggjort hur mycket det kostade klubben att bryta norrmannens avtal i förtid.

I Uniteds senaste kvartalsrapport, som behandlar perioden från oktober till december i fjol, skriver klubben att den totala kompensationssumman för tränarstaben landade på tio miljoner pund, nära 130 miljoner kronor. Omkring sju miljoner pund, motsvarande cirka 90 miljoner kronor, gick till Solskjær.

Utöver Solskjær lämnade även tränartrion Michael Carrick, Kieran McKenna och Martyn Pert inom loppet av några veckor. Hur mycket pengar som tillfaller var och en av dem framgår inte i kvartalsrapporten.

Solskjær tillträdde som tillfällig tränare i december 2018 efter José Mourinho. Efter några succeártade månader fick norrmannen jobbet som permanent Manchester United-manager i mars 2019.

#mufc note 'exceptional items for the quarter were a cost of £10m. This cost includes compensation to the former men’s first-team manager and certain members of the coaching staff for loss of office'.