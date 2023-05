Skälen bakom Toneys avstängning - bettade på förlust 13 gånger

Brentford-stjärnan Ivan Toney, som svarat för 20 mål på 33 matcher i Premier League under den här säsongen, har under de senaste månaderna varit under utredning av det engelska fotbollsförbundet (FA) till följd av anklagelser om 262 överträdelser av förbundets bettingregelverk mellan februari 2017 och januari 2021.

Tidigare i maj gick FA ut med att Toney stängs av från all fotboll i åtta månader och tvingas betala böter - efter att ha erkänt 232 av överträdelserna som han var anklagad för.

Nu går Brentford ut med att klubben accepterar Toneys avstängning och kommer att stötta forwarden och dennes familj under de kommande månaderna.

FA går även ut med skälen till avstängningen på förbundets hemsida, där det framgår att Toney diagnostiserats med spelberoende, och behöver professionell hjälp. Spelaren uppges även vara villig att ta hjälp, och sägs slutat spela på fotboll, men inte på andra sporter, samtidigt som han alltså vill ta itu med sina spelproblem med terapi.

Vidare går FA ut med att 126 av Toneys spel var i tävlingar, där hans klubb vid den tidpunkten deltog, samtidigt som 29 spel var på matcher, där forwarden själv deltog. Vidare spelade han vid 13 tillfällen på att hans eget lag skulle förlora, men då deltog inte han i matcherna.

Toney får börja träna med Brentford igen den 17 september i år, och får spela match igen från och med den 16 januari 2024.