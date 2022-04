Skandalscener i Oldham - fans stormade planen

Oldham Athletic har aldrig spelat utanför det professionella ligasystemet i England sedan klubben blev invald i Football League under 1907. Men efter lördagens 1-2-förlust hemma mot Salford City står det klart att Oldham åker ur fjärdedivisionen League Two och därmed försvinner från den engelska proffsfotbollen efter 115 år.

I slutminuterna av matchen mot Salford, vid underläge 1-2 för Oldham, uppstod skandalscener på lagets hemmaarena Boundary Park. Detta när supportrar till Oldham stormade planen i protest mot klubbens ägare. En banderoll med orden "Bort från vår klubb" vecklades ut på gräsmattan och spelet avbröts tillfälligt.

"Den mörkaste dagen i min klubbs historia. Mest av allt tänker jag på två ord: Abdallah (klubbens ägare) ut", skriver Daily Mail-journalisten och Oldham-supportern Mike Keegan på Twitter och fortsätter:

"Så länge den nuvarande regimen är på plats är det svårt att föreställa sig en match på Boundary Park bli färdigspelad. Jag har absolut inget problem med det. Ut på planen tills de (ägarna) försvinner. Striden pågår."

Matchen återupptogs senare bakom stängda dörrar, men Oldham lyckades inte få till ett kvitteringsmål och föll därför med 1-2. Därmed fastställdes också nedflyttningen.

Oldham var en av klubbarna i den allra första Premier League-säsongen 1992/1993, men kommer nu alltså tillbringa nästa säsong i femtedivisionen National League. Där finns visserligen helprofessionella klubbar, men även halvprofessionella.

Den kontroversielle Oldham-ägaren Abdallah Lemsagam har öppnat för att sälja klubben, bland annat efter att ha tagit emot mordhot från fans. Lemsagam köpte Oldham under 2018 och sedan dess har fans organiserat flera storskaliga protester mot hans ägarskap.

- Saker har inte gått som jag velat de senaste fyra åren, för att säga det minsta. Jag har gjort misstag och jag kommer inte komma med några ursäkter - vi är där vi är, har Lemsagam tidigare sagt enligt Sky Sports.

Oldham åkte ur League One under hans första säsong som ägare och åker nu även ur League Two.

Play has been suspended at Boundary Park as Oldham Athletic fans are protesting against the ownership of the club. pic.twitter.com/vmCeASN6E0