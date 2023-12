Sky: Erik ten Hag har tappat halva Uniteds omklädningsrum

Manchester United har blandat och gett under den här säsongen. United är just nu på sjunde plats i Premier League, samt i ett tufft läge i Champions League-gruppspelet.

Efter lördagens förlust mot Newcastle i ligan uppger nu Sky Sports att United-tränaren Erik ten Hag "har tappat delar av sitt omklädningsrum", runt hälften av alla spelare i laget.

Enligt Sky Sports ifrågasätter vissa spelare lagets spelstil, träningar och ten Hags behandling av Jadon Sancho, som sedan tidigare är ute i kylan och inte får spela efter att ha kritiserat nederländaren öppet på sociala medier.

Vad gäller träningarna uppges vissa spelare tycka att de tränar för hårt och att de springer för mycket. De sägs känna att de inte vet vad de springer för. Vissa spelare rapporteras vidare också tycka att tränaren är för inställd på att saker och ting ska göras på ett visst sätt, och är lite som en robot.

Annons

Enligt Sky har även några spelare pratat med ten Hag om att de tycker att laget är på väg åt fel håll, och om att de tycker att tränarens behandling av spelare kan bli bättre.

I början av november uppgav den engelska tidningen The Times att Manchester United "överväger" alternativ till ten Hag, som där och då uppgavs vara på "tunn is". Sky Sports rapporterar däremot inte under måndagen om huruvida tränaren sitter löst på sin post.

Tidigare i höst har även The Sun rapporterat om att spelare har börjat ifrågasätta ten Hags taktik, samtidigt som The Telegraph också skrivit att vissa spelare tycker att tränaren varit för hård mot Jadon Sancho och Harry Maguire.

Erik ten Hag tog inför den gångna säsongen över Manchester United och förde klubben till en tredjeplats i Premier League, samt till seger i ligacupen.

Annons

Manchester United ställs på ondag mot Chelsea hemma i Premier League. Därefter väntar Bournemouth hemma i ligan och Bayern München hemma i Champions League.