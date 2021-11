Sky: PL-ordförande på väg att avgå efter klubbarnas ilska över Newcastle-köpet

Gary Hoffman tog över som ny ordförande för Premier League, där ligans 20 klubbar är medlemmar, under sommaren 2020. Nu är Hoffman nära att avgå från posten efter bara ett och ett halvt år, rapporterar brittiska Sky Sports.

Anledningen är att övriga klubbar i ligan har visat stor ilska över Premier Leagues agerande i frågan om Newcastles ägarbyte, där den saudiska investeringsfonden PIF köpte klubben från Mike Ashley för cirka 3,6 miljarder kronor. Att Hoffman avgår väntas bli officiellt inom de närmaste dagarna, enligt Sky.

Flera av Premier League-klubbarna är kritiska och anser att de borde ha blivit mer informerade om utvecklingen i Newcastles ägarförhandlingar. Vissa klubbföreträdare har också argumenterat för att ägarbytet skulle stoppas helt på grund av den saudiska regimens bristande mänskliga rättigheter. Klagomålen nekades dock snabbt av ligan.

Hoffmans troliga avgång riskerar nu att lämna ett maktvakuum i ligaledningen under en kritisk tid, skriver Sky Sports.

