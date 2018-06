Sky: Potter överens med Swansea: "Inga papper påskrivna"

Östersunds FK:s engelske tränare Graham Potter har efter succén med ÖFK i allsvenskan och i Europa League ryktats vara på väg bort från klubben till Swansea, som nyligen blev nedflyttat från Premier League till Championship. ÖFK:s ordförande Daniel Kindberg bekräftade nyligen i en intervju med C More att han haft kontakt med Swanseas ordförande Huw Jenkins om Graham Potter.

- Jag har informerat Graham om att jag har givit lov till att diskutera, sa Kindberg då.

- Det är intressant, men jag är fortfarande Östersunds tränare. Efter det här året så har det varit mycket rykten, men jag är fortfarande Östersunds tränare och är stolt över det, sa Potter till C More på frågan om intresset från Swansea.



Enligt Sky Sports ska nu Potter vara överens med Swansea om att ta över som ny huvudtränare i Championship-klubben. Han förväntas enligt sajten presenteras som ny manager för klubben inom de närmsta 24 timmarna, samtidigt som ÖFK:s assisterande tränare Billy Reid och scouten Kyle Macaulay förväntas fökja med till Swansea.

ÖFK:s ordförande Daniel Kindberg nekar till att något skulle vara klart.

"Det vet jag inte (om Potter kommit överens med Swansea), vi som klubbar har inte skrivit på några papper", skriver Kindberg i ett sms till Fotbollskanalen.

Potter ledde senast Östersund till 2-0-seger mot BK Häcken på Jämtkraft Arena i sista matchen före det allsvenska VM-uppehållet.

Sky sources: Graham Potter has an agreement with Swansea to become the club's new manager. #SSN pic.twitter.com/ifdwmQoGNK