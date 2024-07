Sky: United plockar in Vivell

Manchester United håller på att sätta en ny organisation, och meddelade tidigare under måndagen att Dan Ashworth ansluter från Newcastle för en roll som ny sportchef i den engelska storklubben.

Nu uppger tyska Sky att United tar in Christopher Vivell som ny rekryteringschef. Allt som påstås saknas är arbetstillstånd för att Vivell ska kunna börja jobba framöver.

The Athletic har också uppgifter om att United jobbar på att ta in Vivell på ett korttidskontrakt för att hjälpa till under sommarens transferfönster.

Vivell arbetade senast som teknisk direktör i Chelsea mellan 2022 och 2023. Han har även en bakgrund med arbete i RB Leipzig, Red Bull Salzburg och Hoffenheim.

Uniteds nye delägare Sir Jim Ratcliffe har tidigare även tagit in Omar Berrada som ny vd. Han påbörjar sin tjänst i sommar, medan den nye tekniske direktören Jason Wilcox redan är på plats.