Slåss i toppen - nu tar Jansson plats i "månadens lag" i Championship

Drygt halvvägs in på säsongen leder Leeds United Championship-tabellen och är på god väg tillbaka till Premier League. Nu står det klart att Pontus Jansson tar en plats i Who Scoreds bästa elva för december månad i ligan.

Jansson spelade 90 minuter i samtliga sex Championship-matcher för Leeds i december, av vilka man vann fem. På de matcherna gjorde Jansson ett mål.

Trots att man toppar tabellen kommer dock Leeds just nu från två raka förluster, i mötena Med Hull City och Nottingham Forest. I nästa omgång ställs man mot Derby.

📰 | Well done to Pontus Jansson and Pablo Hernandez who have been named in @WhoScored’s December Team of the Month pic.twitter.com/Ac5slZbJgn