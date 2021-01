Slog galet världsrekord - gjorde mål från 96 meter (!)

Att League Two-laget Newport spelade 1-1 borta mot Cheltenham får inte speciellt många att höja på ögonbrynen.

Att ett världsrekord slogs av bortamålvakten Tom King får desto fler att hoppa till.

Från inspark skickade King bollen långt. Väldigt långt. Så pass långt att den letade sig hela vägen in i mål över Joshua Griffiths i Cheltenham-målet.

96,01 meter gjordes målet ifrån. Nu har det bekräftats som nytt världrekord av Guiness world records.

Tidigare rekordhållare var den forne Stoke-målvakten Asmar Begovic, som mot Southampton säsongen 2013/2014 gjorde gjorde mål från 91,9 meter.

