Smalling på plats i Rom - har genomgått läkarundersökning

Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær har under inledningen av den här säsongen använt nyförvärvet Harry Maguire och svenske landslagsbacken Victor Nilsson Lindelöf som ordinarie mittbackar i Premier League. Det har resulterat i att Chris Smalling ännu inte fått speltid i år - och av allt att döma verkar engelsmannen nu klar för Roma.

Den italienska huvudstadsklubben meddelar att Smalling, efter en tids spekulationer, nu är på plats i Rom där han har genomgått den obligatoriska läkarundersökningen.

Däremot återstår att se vilket typ av kontrakt Smalling skriver på. Där har det tidigare rapporterats om att Smalling lånas in till Roma under kommande säsong.

Chris Smalling has arrived in Rome and completed a medical... 👋🏥 #ASRoma pic.twitter.com/AH5SN1g0cf