Solskjær ger tydlig framtidshint efter Lingards utspel

The Times rapporterade under torsdagen att Jesse Lingard, 28, är redo att lämna Manchester United innan transferfönstret stänger den 31 augusti. Detta om han inte känner att han kommer att få regelbundet med speltid under den här säsongen.

Den offensive mittfältaren hamnade i Ole Gunnar Solskjærs frysbox förra hösten och blev utlånad till West Ham, där Lingard gjorde succé med nio mål och fem assist på 16 Premier League-matcher. Under sommaren har det spekulerats i en återkomst till Londonklubben, men nu går Solskjær ut med en tydlig hint om att han räknar med Lingard på Old Trafford i höst.

- Jag tror att Jesses första prioritet är att slå sig in i vårt lag. När din arbetsgivare är Manchester United är det alltid din första prioritet. Vi kan uppleva fantastiska ögonblick tillsammans. Jesse har kommit tillbaka i fitness (efter positivt covid-test) och är i bra skärpa. Han har en stor roll att spela för oss, säger Solskjær enligt The Mirror.

Manchester United besegrade rivalen Leeds med hela 5-1 i Premier League-premiären förra helgen och ställs under söndagen mot Southampton i omgång två.