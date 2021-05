Solskjær: "Hoppas vi förstärker med två eller tre spelare"

Manchester United kommer sluta tvåa i årets Premier League. Däremot har de en bra bit upp till lokalkonkurrenten City (12 poäng med en omgång kvar). Nu vill tränaren Ole Gunnar Solskjær spendera pengar för att täppa igen gapet som uppstått.

ANNONS

- Jag hoppas att vi förstärker med två eller tre spelare. Vi måste verkligen utmana högre upp i tabellen och vi är fortfarande för långt ifrån för att tänka att det ska gå av sig självt, säger Solskjaer enligt The Sun.

Tidningen uppger att ägarfamiljen Glazer lovat norrmannen att de ska satsa till sommaren.

- Vi är inte där vi strävar efter att vara. Vi har ambition om att ta ytterligare en placering.

Under våren har United kopplats ihop med namn som Jadon Sancho (Dortmund) och Harry Kane (Spurs). Under fredagen uppgav The Athletic att klubben även följer Cristiano Ronaldos situation i Juventus noga.