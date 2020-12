Solskjær: "Lindelöf vänjer sig mer och mer vid kraven i Premier League"

Manchester Uniteds svenske mittback Victor Nilsson Lindelöf, 26, bildade under förra säsongen ett nytt mittbackspar i United med engelske landslagsmannen Harry Maguire, 27. Nilsson Lindelöf kom till spel i 35 ligamatcher, medan Maguire spelade i varje enskild sekund under hela ligasäsongen. Även i höst har mittbackarna kamperat ihop under samtliga ligamatcher, utöver 6-1-förlusten mot Tottenham i början av oktober.

Manchester United har samtidigt flera mittbackar på skadelistan nu med Axel Tuanzebe, Eric Bailly och Marcos Rojo, vilket resulterade i att laget inte hade en enda mittback på bänken mot Sheffield United senast.

Chefstränaren Ole Gunnar Solskjær menar nu att han har stort förtroende för Nilsson Lindelöf och Maguire som mittbackspar i klubben.

- Victor och Harry har varit väldigt konsekventa. Jag tycker även att de var utmärkta förra säsongen. Harry spelade flest minuter i europeisk fotboll förra säsongen, och jag tror att han njuter av att spela, säger norrmannen enligt engelska lokaltidningen Manchester Evening News.

Solskjær anser också att Nilsson Lindelöf har utvecklats senaste tiden.

- Victor utvecklas, växer och vänjer sig mer och mer vid kraven i Premier League. De har varit mycket konsekventa, men det kan komma till en punkt, där de behöver vila.

Manchester United ställs under söndagen mot Leeds United hemma i Premier League. Inför matchen är United på sjätte plats i ligatabellen.