Solskjær om Maguire-affär: "Sista små detaljerna på plats väldigt snart"

Manchester United har under en längre tid rapporterats vara ute efter Leicesters engelske landslagsback Harry Maguire, 26. Engelska tidningen The Telegraph uppgav under fredagen att klubbarna är överens om en prislapp - och senare under fredagskvällen bekräftade Leicester-tränaren Brendan Rodgers att uppgifterna stämmer.

- Just nu så har klubbarna kommit överens, men det är fortfarande lite arbete kvar innan allt är klart, sa Rodgers till Sky Sports då.

Nu bekräftar även United-tränaren Ole Gunnar Solskjær att affären är nära att vara i hamn.

- Förhoppningsvis är de sista små detaljerna snart på plats, så att vi kan meddela något väldigt snart. Låt oss ta detaljerna över mållinjen. Han har spelat några matcher under sommaren, så vi får bara bedöma om och när (i termer av att han kan vara redo för spel mot Chelsea), säger tränaren i en kommentar på Uniteds hemsida.

Om Maguire går till United, så uppges han bli världen dyraste back. Telegraph rapporterade under fredagen att övergångssumman är på 85 miljoner pund, drygt 995 miljoner kronor. Det innebär att prislappen är större än när Liverpool köpte nederländske mittbacken Virgil van Dijk från Southampton.

Maguire lämnade sommaren 2017 Hull City för spel i Leicester City. Därmed var han inte med när den engelska klubben vann Premier League. På meritlistan finns dock bland annat 20 A-landskamper för Englands landslag.