Solskjær om relationen med Ferguson: "Självklart har jag pratat med honom"

Ole Gunnar Solskjær fic ken drömstart på sitt uppdrag som huvudtränare i Manchester United när Cardiff besegrades på bortaplan med hela 5-1.

På onsdag väntar nästa match för Solskjær och United när man tar emot Huddersfield hemma på Old Trafford. Under måndagen mötte Solskjær media inför mötet och då berättade han om sin relation med Uniteds legendariske manager Sir Alex Ferguson – som Solskjær hade som tränare under sin tid som spelare i klubben.

- Självklart har jag pratat med honom. Jag går till honom eller så kommer han till mig och tar en kopp te eftersom att man vet att han är chefen. Och om det är någon som kan ge mig goda råd, som inte är i staben, är det han, säger Solskjær enligt Reuters.

Mötet med Huddersfield på onsdag blir Solskjærs första som hemmamatch som tränare i United.

- Du kommer såklart att försöka ha kontroll på dina känslor. Jag är där för att göra mitt jobb och du måste vara fokuserad, även om det inte är lätt. Jag ser fram emot det och det tror jag att spelarna också gör, säger norrmannen.

United ligger på sjätte plats i Premier League efter 18 spelade omgångar.