Solskjær om titelkampen: "Nu ska jag vara tråkig"

Under tisdagen tog Manchester United en viktig trepoängare i kampen om topplaceringarna i Premier League. Hemma mot Wolverhampton såg United ut att tappa poäng, men på tilläggstid blev Marcus Rashford stor hjälte för United när han skickade in 1-0 via en Wolves-försvarare.

Seger för United och avståndet upp till Liverpool, som toppar Premier League, är nu bara två poäng.

Efter matchen var Uniteds tränare Ole Gunnar Solskjær nöjd, men ville samtidigt inte sväva i väg.

- Nu är jag väldigt tråkig här, men vi fokuserar bara på nästa match. Vi kan inte blicka allt för långt fram. Vi har skapat oss en bra position för stunden, men halva säsongen har inte ens gått, säger Solskjær till BBC och fortsätter.

- I dag presterade vi inte så bra som vi ville, men vi vann en match mot en svår motståndare.

Under onsdagen kan Liverpool dryga ut serieledningen i Premier League då man gästar Newcastle på bortaplan.