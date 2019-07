Solskjær överväger Pogba som nästa kapten: ”Vi kommer diskutera det framöver”

Manchester United har ingen permanent kapten för tillfället. Då är Paul Pogba en av kandidaterna. - Vi har ett par alternativ och när säsongen börjar kommer vi att presentera vårt val, säger Ole Gunnar Solskjær enligt The Telegraph.







Manchester United är just nu på försäsongsturné i Australien, där laget mötte Perth Glory under lördagen och vann med 2-0. Under matchen hade Ashley Young lagkaptensbindeln, en bindel som nu inte har en permanent ägare sedan Antonio Valencia lämnade i somras.

På söndagen fick managerns Ole Gunnar Solskjær frågan om Paul Pogba är en tänkbar kandidat till rollen.

- Ja, sa norrmannen enligt The Telegraph. Jag tycker inte att det behöver förklaras närmare. Vi kommer att diskutera det framöver.

Pogba har ryktats vara på väg att lämna United i sommar, där hans bror sagt att ”Vi får se om han stannar”. Även hans agent har menat att mittfältarens vill lämna klubben och har sagt att ”alla i United vet om Pauls önskan”.

Det är inget som verkar påverka managerns beslut, även om han också menar att det finns flera kandidater.

- Vi har ett par alternativ och när säsongen börjar kommer vi att presentera vårt val. Naturligtvis kommer vi ha en grundlig bedömning, när vi sett hur försäsongen gå. Men som ni såg, kommer Ashley att vara kapten när han spelar innan vi bestämmer oss för något annat, säger Solskjær.