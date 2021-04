Solskjær talar ut om mötet med supportrarna: "En trevlig och fredlig diskussion"

Manchester United var från början med, som en av tolv medgrundare, till den nya superligan "the Super League", som numera lagts på is. United-supportrar bröt sig därefter under torsdagen in på klubbens träningsanläggning och uttryckte då sitt missnöje med främst ägarfamiljen Glazer, som styr den engelska storklubben.

Tidigare under fredagen rapporterade den engelska tidningen Daily Mirror att Uniteds träning även blev avbruten under torsdagen, och att tränaren Ole Gunnar Solskjær pratade med supportrar, som tog sig in på träningsanläggningen.

Nu uttalar sig Solskjær om mötet med supportrarna.

- Jag kommer alltid att lyssna på supportrarna och jag kände att det var det enda rätta att göra. Jag lyssnade på dem och pratade med dem. Vi hade en trevlig och fredlig diskussion. De är viktigt att vi respekterar varandra och varandras synsätt, säger han under fredagens presskonferens enligt den engelska tidningen Daily Mirror.

Tränaren fortsätter:

- Jag pratade lite om vad jag vill att laget ska göra i framtiden och sedan behöver inte vi diskutera mer om vad vi pratade om. Det var ett bra samtal i tio minuter och jag är såklart glad över det. Vi skakade inte hand, men vi gjorde en "fist-bump" och sedan skildes vi åt.

Solskjær berättar även att han är glad över att det inte blir något med Super League.

- Jag är väldigt glad. Supportrarna har uttryckt sina åsikter och vi har lyssnat på dem, säger han och fortsätter:

- Jag är också en supporter och den dagen jag kommer tillbaka och tittar på Manchester United vill jag se ett United-lag som känner en rädsla för att misslyckas. Jag gillar inte konceptet (med Super League). Det måste handla om sportsliga meriter. Jag vill att man ska förtjäna rätten att spela i Europa.

- Jag är väldigt glad över klubbarna som erkänt sitt misstag med att det var en dålig idé och sättet som det kom ut på.

Manchester United är på andra plats i Premier League och ställs härnäst mot Leeds United borta på söndag i den engelska högstaligan.