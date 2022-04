Southampton bekräftar: Livramento korsbandsskadad - blir borta året ut

Det var i helgens Premier League-möte mellan Brighton och Southampton som otäcka scener utspelade sig. Tino Livramento, 19, skadade sig illa och bars sedermera ut på bår.

Nu bekräftar Southampton att talangen troligen kommer att missa hela 2022. Livramento har ådragit sig en korsbandsskada och nu stundar operation för 19-åringen, som förväntas bli borta åtta till tio månader.

Tino Livramento anslöt från Chelsea i somras och har spelat 32 matcher i Southampton-tröjan sedan dess.

#SaintsFC can confirm @tino_livramento has suffered an ACL injury and is likely to be sidelined for the remainder of the year.