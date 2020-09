Sparkades av England - Svennis med attack: "Fick sparken tack vare 'Fake Sheikh'"

Sven-Göran Eriksson, 72, var engelsk förbundskapten mellan 2001 och 2006 - men fick lämna uppdraget efter VM 2006 då engelsmännen föll mot Portugal i kvartsfinal.

Den riktiga anledningen till att Svennis entledigades efter mästerskapet 2006? Den svenske tränaren påstår att han var ett av offren som den dåvarande brittiska tidningen News of the World utnyttjade, som lurade svensken att säga att han skulle sluta som engelsk förbundskapten för att ta över Aston Villa. Svennis lurades då att tro att reportern Mazher Mahmood - mer känd som "Fake Sheikh" (den falska shejken) - var en rik arabisk affärsman.

- Den engelska pressen behandlade mig inte på ett rättvist sätt. Men FA (engelska förbundet) behandlade mig inte heller på ett rätt sätt när jag blev sparkad på grund av "Fake Sheikh". Jag fick inte sparken på grund av sportsliga anledningar, säger Svennis i podcasten The Italian Football Podcast.

- The News of the World hittade på den berättelsen och det var före VM 2006. De gjorde det med flit, de brydde sig inte om England eller om VM. De gjorde det för att få till en skandal och för att sälja tidningar. De visste att de hade skrivit falska saker - och senare vann jag även mot dem i domstol.

Svennis fortsätter:

- Men min stora besvikelse var att jag fick sparken från FA. Jag sa till dem som jobbade där att de var likadana som News of the World, att de lät News of the World styra landet. Och att de lät tidningen styra FA med, för de visste att det inte var sant.

- Det var bara en möjlighet för dem att sparka mig. Jag hade accepterat att få sparken efter förlusten mot Portugal, men då hade det åtminstone varit på grund av sportsliga anledningar.

News of the World grundades 1843 men lades ner efter en stor avlyssningsskandal 2011.