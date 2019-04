Spelare i England protesterar mot rasism - bojkottar sociala medier

Under årets säsong har flera fotbollsspelare i Europa utsatts för rasism. Bland annat fick Danny Rose och Raheem Sterling apliknande ljud riktade på sig i EM-kvalmatchen mot Montenegro och i Italien fick Juventus-anfallaren Moise Kean höra rasistiska okvädningsord i mötet med Cagliari.

Nu väljer flera spelare i England och Wales att protestera.

Under 24 timmar bojkottar de sociala medier i en protest mot hur sociala medier-företag och myndigheter inom fotbollen bemöter rasistiska händelser.

I protesten deltar också Chelseas Hedvig Lindahl och Manchester Uniteds Victor Nilsson Lindelöf. Se deras och andra spelares protestmeddelanden nedan.

#Enough



We are making a stand against racist abuse.



We recognise that our platforms come with responsibility, and so we are using our voice to stand against racist abuse.



Together, we are calling on social media platforms and footballing bodies to do more! pic.twitter.com/8EqNgD41BS — Marcus Rashford (@MarcusRashford) 19 april 2019

