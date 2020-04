Spelare i ”revolt” mot PL-klubbarna - kaptenerna i stor WhatsApp-grupp

Lönesänkningar i Premier League är aktuellt men nu går kaptenerna i ”revolt”. Detta då de misstänker att deras lönesänkningar enbart kommer att gynna rika ägare - och inte klubbpersonal och sjukvården, rapporterar The Mirror.

Det är inte bara de svenska klubbarna som drabbas hårt av coronaviruset. Flera av storlagen i Premier League blöder ekonomiskt och därav gick den engelska hälsoministern, Matt Hancock, ut och uppmanade stjärnorna att gå ner i lön.

- Med tanke på alla uppoffringar som människor gör är det värsta som Premier League-spelarna kan göra, att ge ett bidrag, sa Hancock enligt BBC tidigare.

Något som fick stora reaktioner från flera spelare, bland annat från den tidigare Manchester United-spelaren Wayne Rooney:

”Han (Hancock) ska ge landet senaste nytt om den största krisen vi har varit med om under våra liv. Varför var fotbollsspelares lön överhuvudtaget i hans tankar? Var han desperat att avleda uppmärksamheten från regeringens agerande under pandemin?", skrev Rooney i The Times.

Nu rapporterar engelska The Mirror att de 20 Premier League-kaptenerna ska gått i ”revolt” mot klubbarna efter en videokonferens där Premier Leagues chefer och spelare deltog. Enligt tidningen ska lönesänkningar diskuterats och efter mötet ska en WhatsApp-grupp skapats tillsammans med samtliga kaptener där stämningen ska ha varit ”energisk och kaotisk”.

Tidningen skriver vidare att samtliga spelare ska vara villiga att hjälpa till, med tanke på hur mycket pengar de tjänar, men att de vill att deras spelare ska gå till klubbpersonal och sjukvård - och inte göra de rika klubbägarna ännu mer rika. Det ska även ha riktats stor kritik mot hälsoministern, Matt Hancock, i chattgruppen då de tycker att ministern har skött frågan om löneökningar dåligt.

Inget beslut fattades under videokonferensen men diskussionerna förväntas fortsätta denna vecka.