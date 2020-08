Spelare och ledare tackar Ljungberg: ”Han gick alltid extra milen för att hjälpa mig”

Under lördagen stod det klart att Fredrik Ljungberg lämnar Arsenal för att utforska andra tränaruppdrag. Nu publicerar Arsenal tackmeddelanden från spelare och ledare på sin hemsida.

Fredrik Ljungberg lämnade Arsenal under lördagen för att utforska andra tränaruppdrag och för att utvecklas i rollen som tränare. Hos Arsenal började svensken i akademin ”Hale End” och arbetade sig hela vägen upp till A-laget. Under resan däremellan har han arbetat med många spelare och ledare, unga som gamla, och under söndagen publicerade Arsenal ett gäng tackmeddelanden på sin hemsida till Ljungberg.

Bukayo Saka, nu i Arsenals A-lag, hade Ljungberg som tränare i akademin och ett tag i A-laget också när Ljungberg var tillförordnad tränare innan Mikel Arteta tog över.

- Första gången jag träffade honom var jag väldigt ung. Självklart var jag i beundran eftersom han är en Arsenal-legend och spelade i så många säsonger för klubben. Men så snart som jag började arbeta med honom så gav han mig massvis med råd, eftersom han spelade på min position. Han gav mig olika råd över hur man ska springa in bakom motståndarens backlinje, olika avslutstekniker, och andra småknep som hjälpte mitt spel, säger Saka till Arsenals hemsida och fortsätter:

- Han har alltid gått extra milen för att hjälpa mig att utvecklas och ta nästa steg. Jag är otroligt tacksam för allt han gjort och önskar honom all lycka till,

Även Arsenal-tränaren Mikel Arteta tackade Ljungberg för all hjälp att komma in i rutiner och förstå hur allt fungerade när han tog över Arsenal.

- Övergången när jag tog över fick jag mycket hjälp av honom. Han visste exakt vad som hade hänt med Unai Emery och hur saker gick till från när han var tillförordnad tränare. Det var väldigt hjälpsamt i övergången som tränare att ha honom eftersom man fick all den rätta informationen, säger Arteta.

Samtidigt som Ljungberg lämnar Arsenal, förväntas en ny svensk bli hans ersättare.