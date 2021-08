Spelet bakom återkomsten: "Ferguson sa att 'hela helvetet skulle bryta loss' om klubben misslyckades"

Cristiano Ronaldo återvänder till Manchester United, tolv år efter att han lämnat klubben där han fick sitt stora genombrott.

Men det såg inte självklart ut hela tiden. Så sent om under fredagsförmiddagen hade United knappt nämnts i media som ett alternativ för portugisen, utan lokalrivalen Manchester City sågs som den mest realistiska destinationen. Men United jobbade i det tysta, avslöjar nu engelska The Athletic.

När nyheten kom sent på torsdagskvällen att Ronaldo kommit överens med lokalrivalen Manchester City ska Manchester United-tränaren Ole Gunnar Solskjær öppnat en konversation med sin inre cirkel. Han fick snabbt godkännandet av klubbens vd Ed Woodward att affären kunde genomföras, och den sistnämnde började sedan förhandla med Juventus om en övergång.

På den andra fronten arbetade Uniteds nätverk av tidigare och nuvarande spelare på att övertala Ronaldo själv - vilket ska ha spelat en stor roll. Rio Ferdinand ska ha haft ett långt samtal med portugisen samt varit i kontakt med United, Patrice Evra skickade röstmeddelanden på meddelandetjänsten Whatsapp och Bruno Fernandes var även han i ständig kontakt med sin landslagskapten. Solskjær ska även han ha arbetat med att övertyga sin tidigare lagkamrat.

Störst påverkan av alla kan Sir Alex Ferguson ha haft. Den legendariske forne Manchester United-tränaren pratade med Ronaldo flera gånger på telefon och utnyttjade sin goda relation med Ronaldos agent, Jorge Mendes, till klubbens fördel. Ferguson ska även ha sagt till klubbledningen att "hela helvetet kommer att bryta loss" om man skulle misslyckas med att värva Ronaldo och han samtidigt gick till Manchester City.

Vid 10:30 på fredagsmorgonen ska Ronaldo, enligt The Athletic, givit sitt ord om att återvända för en andra vända till Manchester United.

Vid 13:15 på fredagseftermiddagen när Solskjær hade sin presskonferens inför helgens möte med Wolverhampton fick norrmannen frågan om en United-återkomst var möjlig för Ronaldo och svarade:

- Cristiano är en klubblegend. Den bästa spelaren genom tiderna, enligt mig. Jag hade turen att få spela med honom, sa Solkjaer och fortsatte:

- Vi får se vad som händer med Cristiano. Alla som har spelat med honom har en svag punkt för honom. Vi har alltid haft god kommunikation med honom. Bruno har pratat med honom och han vet vad vi känner för honom. Om han någonsin skulle lämna Juventus vet han att vi finns här.

Därefter agerade United snabbt. Det officiella beskedet om portugisens återkomst kom vid 16:53, bara tre och en halv timme efter Solskjærs presskonferens.

Och tur var det kanske att Solkjaer, Ferguson och co. agerade - för enligt The Athletic var Ronaldo helt överens med Manchester City om de personliga avtalen och hans tidigare lagkamrater i Juventus var övertygade om att Manchester City skulle bli hans nästa klubbadress så sent som 08:00 på fredagsmorgonen.

Nu återstår den medicinska undersökningen som Ronaldo kommer att göra i Lissabon med det portugisiska landslaget. Dessvärre för Uniteds del fanns det inte tid att få honom registrerad inför helgens möte med Wolverhampton.