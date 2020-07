Spurs kopplar grepp om Europaspel - Kane tvåmålsskytt mot Leicester

Kampen om Europaplatserna i Premier League börjar likna ett getingbo. Inför söndagens match mot Tottenham hade Leicester Champions League-platsen i egna händer men eftermiddagen skulle bli tung för "The Foxes".

För Tottenham fick en kalasstart i matchen. Redan efter fem minuter spräckte hemmalaget nollan efter att ett skott från Son Heung-min styrdes via Leicesters försvarsspelare James Justin och in i mål. "The Foxes" skulle därefter försöka spela sig in i matchen men detta var Tottenhams eftermiddag.

Strax innan halvtid var det Spurs anfallare och stjärna Harry Kanes tur att skrivas in i målprotokollet. På en fin genomskärare från Lucas kunde Kane placera bollen intill den bortre stolpen. Men Kane var inte klar där.

För bara fyra minuter senare fick Kane bollen till höger, drog en försvarare innan han vek inåt och skruvade in bollen i bortre hörnet. Ett mycket vackert mål.

I och med Tottenhams vinst kopplar laget ett grepp och Europa League-platsen. I den sista omgången ställs Spurs mot Crystal Palace. Leicester möter Manchester United.