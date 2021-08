Spurs-tränaren bekräftar: Kane tillgänglig i PL-premiären mot City

Under sommaren har Harry Kane kontinuerligt kopplats ihop med en flytt till Manchester City, där tränaren Pep Guardiola har bekräftat att man är intresserade av att värva anfallaren. Det har även ryktats om att Kane är överens med City om ett kontrakt, men att Tottenham inte vill släppa sin stjärna.

I helgen spelar Tottenham sin säsongspremiär i Premier League, då just Manchester City kommer på besök till Tottenham Hotspur Stadium. Då meddelar Spurs tränare Nuno Espirito Santo att Kane är tillgänglig för spel.

- Alla spelare i truppen som är här och tränar på daglig basis kommer att vara alternativ för oss, säger Espirito Santo enligt Sky Sports.

Kane återvände till Tottenham efter sin semester i lördags, och har de senaste dagarna tränat ensam på grund av att han kommit tillbaka till England från en utlandsvistelse. På torsdag väntas Kane gå in i allmän träning med resten av laget, enligt Sky Sports. Tottenham möter City på söndag eftermiddag.

