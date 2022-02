Spurstränaren: "Paratici värvade Kulusevski bara för att såra mig"

Tottenham-tränaren Antonio Conte och vd:n Fabio Paratici har tidigare arbetat tillsammans i Juventus och har nyss återförenats i Spurs. Nu menar Conté att Paraticis strategi i Italien var att "ta" de spelare han själv var intresserad av.

Innan Kulusevski värvades till Juventus ska italienaren nämligen ha varit intresserad av att få svensken till Inter.

- Inte för att förstärka Juventus, förstår du, utan bara för att skada mig, säger Conté enligt BT.

Han tillägger dock att Juventus under den tiden var starkare än Inter.

Den italienske tränaren menar att det inte var första gången sportchefen medvetet försökte förstöra för honom genom att värva en spelare han är intresserad av.

- Han försökte också med Lukaku. Att köpa Lukaku till Juve för han visste mycket väl att jag gillade honom och ville ha honom i mitt lag, säger han.

Numera fungerar Paraticos strategi som en fördel för Conte och hans Tottenham, och tränaren är glad över nyförvärven Kulusevski och Rodrigo Bentancur.

